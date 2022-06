TIF 2022 : Organisation de deux conférences préparatoires, le 23 juin

Deux conférences préparatoires se tiendront le 23 juin courant, dans le cadre des travaux du Forum de l’Investissement en Tunisie (Tunisia Investment Forum- TIF 2022, du 23 et 24 juin 2022 à Tunis), à l’initiative de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA), sous la tutelle du ministère de l’Economie et de la planification et en coopération avec le Groupe de la Banque Mondiale.

La première conférence portera sur le thème « des Opportunités de l’investissement dans les régions », alors que la seconde sera axée sur la thématique des « Ressources humaines, recherche et développement, comme pilier de l’investissement».

Cette conférence sera une occasion pour mettre l’accent sur « Horizon Europe », qui est le principal programme de financement de l’Union pour la recherche et l’innovation, et pour passer en revue les success stories de plusieurs start-ups dans le domaine de l’innovation.

Prendront part au TIF 2022, nombre de membres du gouvernement, d’hommes d’affaires et d’acteurs économiques tunisiens et étrangers, ainsi que des représentants d’institutions financières régionales et internationales…