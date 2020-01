Tounoi International de Dubai – L’ES Radès ouvre ce jeudi face à Club Beyrouth

L’Etoile Sportive Radésienne ouvrira face à l’équipe libanaise, Club Beyrouth, jeudi 23 janvier à 16h00 (heure tunisienne), au tournoi international de Dubaï de basket-ball, dans le cadre du groupe B, formé également de Mahite Sports (Philippines), Al Ittihad d’Alep (Syrie) et de la séléction des emirats Arabes Unis.

Le représentant Tunisien affrontera ensuite la sélection Emiratie samedi 25 (16h00), Al Ittihad d’Alep (18h00) dimanche 26 avant de conclure le premier tour face à Mahite Sports, lundi 27 (20h00).

Le groupe A est composé des équipes d’Arriadhy et Hopes (Liban), Ittihad d’Alexandrie (Egypte), AS Salé (Maroc), Al Wathba (Syrie) et l’équipe de l’Université américaine de Charjah (Emirats).

Les quarts de finale se dérouleront le 30 janvier, les demi, le 31 et la finale, le 1er février 2020.

La dernière édition a été remportée par les Libanais d’Arriadhy.