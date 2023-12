Tous les soldats français auront définitivement quitté le Niger «d’ici le 22 décembre», selon Niamey

Tous les soldats français déployés au Niger dans le cadre de la lutte antijihadiste auront quitté le pays d’ici le 22 décembre, a annoncé le régime militaire arrivé au pouvoir par un coup d’État à Niamey. Le point final d’un départ débuté en octobre.

« D’ici le 22 décembre prochain, tous les soldats français ainsi que leurs (équipements) logistiques auront définitivement quitté le Niger », indiquent les Forces armées nigériennes dans leur communiqué. L’armée nigérienne précise que « le processus de désengagement des troupes françaises se poursuit jusqu’ici de manière coordonnée et en toute sécurité ».

« 1 346 français et 80% » du matériel logistique « ont été désengagés hors de nos frontières. À ce jour, il ne reste que 157 soldats français sur notre territoire dont 75 logisticiens », a détaillé le journal de la télévision nationale nigérienne, Télé Sahel, mardi soir.

C’est l’aboutissement d’un profond divorce entre la France et le Niger, depuis l’arrivée au pouvoir des généraux à Niamey, lors d’un coup d’État le 26 juillet. Ils avaient alors rapidement exigé le départ des soldats français – environ 1.500 déployés pour lutter contre les jihadistes – et dénoncé plusieurs accords militaires conclus avec Paris.

Après un long bras de fer, la France s’y était résolue et Emmanuel Macron avait annoncé que le retrait serait achevé avant la fin de l’année.

Un premier convoi de soldats français avait quitté le pays le 10 octobre.

