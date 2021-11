Toyota T-Mate : le nouveau nom des systèmes de sécurité et d’aide à la conduite avancés de Toyota

• Le nouveau nom Toyota T-Mate recouvre à la fois les dispositifs d’aide à la conduite (ADAS) et les systèmes de sécurité de Toyota

• Ce nouveau nom accompagne le développement croissant des fonctions qui permettent d’assister et protéger le conducteur, ses passagers et les autres usagers de la route

• Toyota T-Mate permettra de communiquer sur la nature et les avantages de ces technologies d’une manière plus concrète, en les présentant comme les partenaires fidèles du conducteur

Toyota s’engage à doter ses véhicules du niveau de sécurité le plus élevé en utilisant les dernières technologies pour éviter les accidents et améliorer la protection du conducteur, des passagers et des autres usagers de la route. Cet engagement s’inscrit pleinement dans la stratégie mondiale Beyond Zero de Toyota qui ambitionne de réduire à zéro le nombre de victimes de la route en agissant sur trois pôles : les véhicules, les infrastructures routières et les personnes.

Cette approche a donné naissance à une nouvelle génération de systèmes avancés d’aide à la conduite, également connus sous le nom d’ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), qui contribuent à rendre la conduite automobile plus sûre.

Un outil de communication au service de la sécurité

Aujourd’hui, symbole de l’intensification de son engagement en matière de sécurité, Toyota lance Toyota T-Mate, un nouveau nom qui désigne l’ensemble de ses systèmes de sécurité et ADAS.

Le nom Toyota T-Mate permettra à Toyota de communiquer d’une nouvelle façon sur les avantages réels de ses ADAS alors que l’industrie automobile évolue vers des voitures plus automatisées et autonomes. Il permettra aussi d’expliquer de façon plus conviviale les avantages des ADAS et la façon dont une Toyota veille en permanence sur son conducteur et ses passagers, comme une partenaire constamment en alerte.

Le Toyota T-Mate associe le pack d’équipements de sécurité Toyota Safety Sense à des systèmes d’aide à la conduite et au stationnement, non seulement pour rendre la conduite plus facile et plus sûre, mais également pour protéger tous les occupants du véhicule ainsi que les autres usagers de la route dans divers scénarios.

Toyota Safety Sense de dernière génération

Les débuts du Toyota T-Mate coïncident avec l’introduction de la dernière génération du Toyota Safety Sense, dotée d’un certain nombre d’innovations et d’améliorations.

Le système de pré-collision propose désormais pour la première fois la coupure d’accélération à basse vitesse et l’assistance au franchissement d’intersections, ainsi qu’une détection améliorée de la circulation venant en sens inverse. Les autres nouvelles fonctions incluent un système d’arrêt d’urgence et des mises à jour à distance Over The Air (OTA) qui actualisent en permanence les systèmes du véhicule.

Le contenu du Toyota T-Mate peut différer selon les modèles ou les versions. Il sera déployé sur les marchés européens en fonction de l’arrivée des nouveaux produits et programmes.

Pour plus de détails, veuillez consulter notre nouvelle page Toyota T-Mate sur le site Web de Toyota Motor Europe : toyota-europe.com