Toyota Tunisie Numéro 1 des ventes en Octobre 2021

Le Groupe BSB est l’importateur officiel et le concessionnaire de la marque TOYOTA en Tunisie,depuis 1985.

- Publicité-

Se positionne entant que leader au palmarès des ventes des véhicules particuliers en Tunisie par 527 unités immatriculées en Octobre 2021, selon les chiffres communiqués par l’ATTT.

Cette belle réalisation est dueprincipalement aux efforts d’une équipe hautement qualifiée et se traduit par la qualité, la durabilité et la fiabilité qui sont des éléments forts de la marque.

BSB Toyota, à toujours placer le client au cœur de ses préoccupations, veillant ainsi à lui offrir un niveau de qualité de service irréprochable de la passation de commande à la livraison, conformément aux normes du constructeur.

L’entreprise offre une large gamme de voitures qui répondent aux besoins de sa clientèle, avec plus de 10 modèles proposés, Toyota couvre tous les segments du marché automobile : citadine (les modèles Agya et Yaris), compacte (le modèle bestseller au monde Corolla), berline (les modèles Corolla Sedan et Yaris Sedan), SUV (les modèles CHR, Land cruiser, RAV 4 et Prado), utilitaire (les modèles Hiace et Coaster) et pick up (le modèle Hilux).

Un service après-vente de qualité et des pièces de rechange certifiées d’origine, et répondant aux standards qualité établis par le constructeur.

BSB TOYOTA se distingue par un service de proximité accompli et une large implantation à travers 5 succursales dont 3 sur le Grand Tunis, 2 à Sousse, 1 à Sfax et un réseau d’agent agrée dont 1 à Nabeul, 1 à Hammamet 1 à Sfax, 1 à Gabes et 1 à Djerba ainsi qu’un vaste réseau de distribution de pièces d’origine.

Toyota la marque japonaise la plus puissante au monde, leader mondial de l’Hybride est maintenue comme la marque automobile la plus valorisée en 2022 pour la 3ieme année de suite selon le classement mondial annuel des marques d’Interbrand, tous secteurs confondus, apparait à la 7e place, juste devant Mercedes-Benz (8e) et BMW (13e), ses principaux concurrents.

Le secret de Toyota repose sur la pertinence d’un positionnement clairement défini et suffisamment distinctif pour être source d’évolutions constantes. Dès ses débuts, l’entreprise a su se réinventer et assumer sa double mission envers le client et l’environnement. Avec sa signature « Toujours mieux, toujours plus loin », Toyota ambitionne de révolutionner le marché de la mobilité.