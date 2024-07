Quelles sont les voitures les plus vendues au Maroc ?

Le marché automobile marocain connait un léger tassement en ce début d’année 2024. D’après les chiffres de l’Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc (AIVAM), 48 948 unités neuves ont été immatriculées durant les quatre premiers mois de l’année, soit un repli de 0,71 % par rapport à la même période en 2023.

Cette baisse est principalement due au segment des véhicules particuliers (VP) dont les immatriculations ont reculé de 3,08 % à 43 647 unités. A contrario, les ventes de véhicules utilitaires légers (VUL) ont connu une progression remarquable de 24,29 % avec 5 301 unités écoulées.

Côté marques, Dacia conserve sa position de leader sur le segment VP avec une part de marché de 27,5 % et 12 004 nouvelles immatriculations. Renault se place en deuxième position avec 6 333 unités vendues (14,51 % de part de marché) devant Hyundai qui affiche 3 629 unités et 8,31 % de part de marché.

Sur le segment des VUL, Renault domine avec une hausse de ses ventes de 70,25 % soit 1 505 unités et 28,39 % de part de marché. Ford suit avec une augmentation de 101,38 % pour 729 unités vendues et 13,75 % de part de marché.

Du côté des marques premium, Audi s’impose avec 1 440 unités vendues et une part de marché de 3,3 %, devançant BMW (1 198 unités et 2,74 % de part de marché) et Mercedes-Benz (976 unités et 2,24 % de part de marché). Porsche enregistre une croissance de 29,17 % avec 217 unités écoulées, tandis que Jaguar connait une baisse de 2,63 % de ses ventes pour 37 unités vendues.