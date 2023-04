Ennakl augmente ses bénéfices, ses impôts aussi et s’ajoute Cupra

Les états financiers d’Ennakl Automobiles pour l’exercice 2022 font ressortir un total bilan de 401 000 650 DT et des capitaux propres positifs de 160 781 758 DT y compris le bénéfice net de l’exercice s’élevant à 31 307 735 DT.

Le chiffre d’affaires d’un montant de 497,399 MDT représente le poste le plus important de l’état des résultats. Il est principalement composé des ventes de véhicules neufs à hauteur de 464, 997 MDT. Le total des revenus d’Ennakl n’a que peu augmenté en 2022 (+12 MDT), et le coût des ventes d’automobiles a même diminué (-10,3 MDT), mais sa marge brute (différence entre le prix de vente hors taxe (HT) et son coût de revient (HT) a augmenté de plus de 22,3 MDT en GA (glissement annuel). Ennakl aime à faire remarquer qu’elle lance une nouvelle marque de voitures (Cupra, brand espagnol du groupe Volkswagen, et devient ainsi concessionnaire de 5 brands du même constructeur), et qu’elle avait signé un contrat de partenariat avec une société internationale pour la commercialisation en Tunisie de bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, voiture qu’elle ne vendra pas, en grand public, avant 2025.

Les revenus de la société Ennakl Automobiles ont connu, selon ses CC (Commissaires aux Comptes) une progression de 2% par rapport à l’année 2021, passant de 485 413 053 Dinars à 497 399 387 Dinars. Les charges de l’entreprise ont certes augmenté de 1,1 MDT, mais les produits de placement lui ont rapporté plus de 10 MDT. En 2022, Ennakl a certes aussi augmenté ses bénéfices de plus de 4,4 MDT, mais également (+7,2 MDT) plus encore ses impôts sur ce résultat.

En consolidé, les revenus du groupe Ennakl ont plus augmenté, passant de 89,811 MDT à 116,649 MDT en GA entre 2021 et 2022. Ses bénéfices aussi, qui passaient de 31,9 à 42,3 Millions DT. Et partant, ses impôts (19,357 contre 12,882 MDT).

Rappelons que le groupe comporte Ennakl, Car Gros pour la vente des pièces de rechange, et la STLV pour la location de voitures, sans oublier la « AF Car » qui est une filiale ouverte en Côte d’Ivoire exclue du périmètre de consolidation car dédiée à la dissolution sur décision du CA depuis 2022. Cette année-là, Ennakl décidait aussi le démarrage de Renault Trucks, qui ne devrait pas tarder à intégrer le groupe.

Etre dans un groupe, ça booste les ventes

Privilège d’appartenir à deux grands groupes (Amen et Poulina), l’entreprise y vend des véhicules. Selon les CC, « les opérations de vente de véhicules neufs et des prestations de services après-vente réalisées avec les parties liées du groupe PGI et du Groupe Poulina ont totalisé, l’année dernière, plus de 1,829 MDT auprès de l’Amen Bank, de Café Bondin, de Parennin, de Café Ben Yedder, de PGH, d’El Mazraa, de Med Factor, de Comar et de la holding PGI.

Autre privilège de l’appartenance à un groupe, la société TLF (Tunisie Leasing, filiale de l’Amen Bank, principal actionnaire avec Poulina d’Ennakl) a financé des opérations de vente en leasing réalisées par Ennakl en 2022 pour un montant total de 45.032.168 DT TTC. La société ATL (Arab Tunisian Leasing, filiale de l’ATB) a financé des opérations de vente réalisées par Ennakl en 2022 pour un montant total de 44.718.663 DT TTC. Comme quoi, les grosses voitures ont la cote chez le leasing aussi.

Les choses qui fâchent

L’entreprise n’aime pas qu’on en parle, et nous le fait chaque fois savoir avec force téléphone à chaque article sur l’entreprise, mais on rapportera quand même cette remarque des CC. « Le 5 avril 2022, la société Ennakl Automobiles a signé un accord avec l’administration fiscale portant sur l’ancien redressement fiscal couvrant les exercices 2013, 2014, 2015 et 2016. Cet accord prévoit le paiement de la totalité du principal selon un échéancier établi à cet effet et l’abandon des pénalités de retard dans le cadre de l’amnistie instaurée par le décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022. Ce même accord porte sur le paiement du principal pour un montant de 1 547 729 DT et l’abandon des pénalités de retard par l’administration pour un montant de 902 983 DT. Par la signature de cet accord, la société Ennakl Automobiles a abandonné l’ancien report d’impôt sur les sociétés d’un montant de 1 397 035 DT. Au 31 décembre 2022, d’une part, la provision constituée durant les exercices antérieurs s’élevant à 3 113 844 DT a fait l’objet d’une reprise et, d’autre part, le montant du principal à payer s’élevant à 1 547 729 DT et l’ancien report d’impôt d’un montant de 1 397 035 DT, soit un total de 2 944 764 DT ont été comptabilisés parmi les pertes de la période ». Filiale du groupe, Car Gros recevait aussi, en janvier 2023, une notification de contrôle fiscal approfondi. On attendra le prochain bilan consolidé pour en savoir plus.

On ne peut pas, non plus car tout actionnaire a droit à l’information, oublier cette information sur les rémunérations servies par Ennakl à ses administrateurs.

On rapporte enfin, juste pour le fun car Ennakl est filiale du groupe Amen qui a sa propre banque, cette remarque du CC rappelant que « la société Ennakl Automobiles S.A avait acquis, au cours de l’exercice 2017, un bloc d’actions Amen Bank pour un montant global de 26 529 604 DT dont 24 000 000 DT financés par emprunt bancaire contracté auprès d’Attijari Bank à un taux d’intérêt annuel de TMM+1,85%. Au 31 décembre 2022, le solde en principal est totalement remboursé pour un montant de 5 506 619 DT et les charges d’intérêts s’y rattachant se sont élevés à 383 722 DT en 2022 ».