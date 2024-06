Tozeur : Les travaux de construction du complexe de l’enfance avancement de 80%

Les travaux de construction du complexe de l’enfance à Hezoua (gouvernorat de Tozeur), réalisés à 80%, seront parachevés dans le cours de cette saison estivale, a indiqué le commissaire régional de la femme, de la famille et de l’enfance, Monji Chétoui.

Il a ajouté, à l’Agence TAP, que ce complexe est destiné aux enfants sans soutien familial et propose des clubs dans différentes spécialités, un terrain de jeux gazonné ainsi que d’autres espaces.

Par ailleurs, le projet de réhabilitation d’un jardin d’enfants public à El Gattaya de Nefta sera fin prêt, le 25 juin, d’après la même source.

D’autres projets sont en phase d’études, dont la reconstruction des deux complexes de l’enfance à Tamaghza et Tozeur, le centre régional de l’informatique pour enfants et la modernisation des deux clubs pour enfants à Hammet Djerid et Cité Essalem.