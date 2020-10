Tozeur-Covid-19:sixiéme décés et 29 nouvelles contaminations

Au gouvernorat de Tozeur, un sixième cas de décès lié au coronavirus a été enregistré, dimanche, d’un homme âgé de 74 ans et originaire de Hamet Jerid, a indiqué le directeur régional de la santé, Nabih Thabet.

Et de préciser que le gouvernorat de Tozeur a enregistré 29 nouveaux cas confirmés de Covid-19, sur 65 prélèvements effectués, portant le nombre de contaminations, depuis le mois de septembre 2020, à 445 cas, et à 459 cas depuis la propagation du virus.

Les nouvelles contaminations sont réparties sur toutes les délégations de la région; à savoir Tozeur (16 cas), Nefta (7), Deguech(4 cas) , Hezwa et Hamet Jerid( 1 cas par délégation).

Ainsi, le nombre de personnes toujours porteuses du covid-19 a atteint, jusqu’à ce jour, 249 alors que la région a enregistré, depuis le début de la deuxième vague de la pandémie, 193 cas de guérison.

