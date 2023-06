Tozeur: Groupement Hazoua, une expérience pilote dans la production des dattes biologiques

Sur une superficie de 97 hectares avec une moyenne annuelle de 700 tonnes de dattes biologiques, l’expérience du groupement Hazoua (Gouvernorat de Tozeur) compte parmi les expériences réussies dans le domaine de la production biologique.

A ce sujet, le directeur exécutif du groupement Hedi Ben Mesbah a fait savoir à la TAP que 95 agriculteurs de l’oasis de Hazoua bénéficient des services proposés par le groupement à l’instar de l’enrichissement de la terre, la production d’engrais bio issus des déchets des palmiers en plus de l’utilisation collective des équipements et des appareils agricoles.

Dans le cadre des partenariats signés avec l’un des exportateurs, les dattes biologiques du groupement sont exportées à plus d’un destination a ajouté la même source en signalant que le groupement est dans l’attente de l’octroi d’un terrain de la part de la municipalité de la ville afin de bâtir son siège.

