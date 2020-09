Tozeur: Sit-in des agriculteurs de Djérid

Plusieurs agriculteurs venus des différentes délégations du gouvernorat de Tozeur ont observé lundi un sit-in devant le siège du gouvernorat pour protester contre le processus de vente des dattes et les prix proposés cette saison.

Dans une déclaration aux médias, le président de l’Union régionale des agriculteurs à Tozeur, Aref Néji a précisé que le problème réside dans les prix bas proposés par les exportateurs pour acheter les quantités de dattes récoltées et qui ne couvrent pas le coût de la production.

Les protestataires ont appelé les autorités compétentes à intervenir pour organiser et contrôler les opérations de vente en vue d’assurer un ajustement des prix.