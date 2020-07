TPR : Bayahi président et Ali Slim DG

Le Conseil d’Administration de la société Tunisie Profilés Aluminium « TPR » s’est tenue le 21/07/2020 et a décidé, d’abord la nomination de Yahia Bayai en qualité de Président du Conseil d’Administration pour la durée de son mandat d’administrateur.

Ensuite la nomination de Monsieur Ali Ismail en qualité de Directeur Général. Une nomination, celle de cette compétence interne et homme de la maison depuis 25, où Ali Ismail avait été DGA et directeur administratif et financier, sonne comme célébration de l’ascenseur professionnel, et le souci des propriétaires d’assurer la formation des dirigeants de l’entreprise, sous la bienveillance des anciens dirigeants.