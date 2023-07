Un groupe de migrants subsahariens bloqués, transféré vers Tataouine

Le président de l’Observatoire tunisien des droits de l’Homme, Mustapha AbdelKebir a indiqué, lundi, que 130 migrants subsahariens sur un total d’environ 450 migrants bloqués à la frontière tuniso-libyenne dans la zone tampon, ont été transférés vers le gouvernorat de Tataouine, en attendant le transfert du reste du groupe vers un certain nombre de gouvernorats du pays.

Il s’agit selon AbdelKebir d' » une importante mesure humanitaire « , considérant que la présence des migrants dans une zone sécurité militaire fermée » constitue un danger dans un périmètre où aucun étranger n’est permis d’accès, sans compter l’absence de toute facilités de vie, et des conditions climatiques extrêmement difficiles « .

Le président de l’Observatoire a réitéré l’appel à » traiter le dossier des migrants et des réfugiés conformément à la loi nationale et aux accords internationaux ratifiés par la Tunisie, et à trouver des solutions dans le cadre de la loi « .

Rappelons que des équipes de volontaires du Croissant-Rouge tunisien ont mené, hier dimanche, une opération de secours destiné à un certain nombre de migrants bloqués dans la zone frontalière à Ben Guerdane, où il y a eu distribution de vivres et des soins médicaux apportés, sur ordre du président de la République.