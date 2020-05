Transport public: opération blanche à la station Barcelone samedi

Le ministère du Transport et de La logistique organise en collaboration avec le ministère des Affaires de la Jeunesse et du Sport, samedi 2 mai 2020, à partir de 11 H du matin à la station de la place de Barcelone au centre ville de Tunis, une opération blanche sur le déroulement de la circulation sur les réseaux du transport public des voyageurs.

Selon un communiqué publié par le département du transport, cette opération blanche verra la participation des scouts, des colonies tunisiennes et de la Jeune chambre économique tunisienne.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’adaptation aux mesures préventives prises en vertu de la stratégie nationale du deconfinement prévu à partir du 4 mai 2020, en vue de préserver la santé des usagers du transport public.