Transtu-bus usagés : Un pis-aller « abordable et nécessaire » !

Les services de transport public dans la région du Grand Tunis ont connu un déclin important ces dernières années, ce qui perturbe quotidiennement le vécu des citoyens, et nul ne conteste que le secteur des transports est un pilier essentiel pour stimuler l’œuvre de développement dans le pays.

Le PDG de la Société des transports de Tunis, Abderraouf Salah a, confirmé, dans un entretien avec African Manager , voici quelques mois déjà, que la situation financière de la TRANSTU ne permet pas de réparer toutes les avaries en raison du manque de fonds pour l’achat de pièces de rechange. Toutefois, comme solution provisoire, les lignes de bus seront renforcées avec l’acquisition de 300 bus d’occasion avant la fin du mois de juin 2023. C’est désormais chose faite.

Le ministère des Transports a annoncé, en effet, samedi 19 août 2023, que la société vient de prendre livraison, au port de La Goulette, d’ un lot de 300 bus d’occasion qu’elle avait acquis auprès de l’Agence indépendante des transports à Paris, dont 122 bus « IVECO IRISBUS » et 32 bus articulés. La transaction aurait coûté 16 MDT, soit 53,33 MDT par bus articulé d’occasion ; un deuxième lot de 100 bus sera reçu en octobre prochain.

Le ministère a déclaré, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, que les bus respectueux de l’environnement sont équipés de systèmes de filtration d’air conformes aux spécifications européennes Euro 5 et d’un système automatique permettant aux personnes ayant des besoins spécifiques de monter facilement à bord.

Le ministre Rabie Majidi a souligné, en marge de sa supervision du processus de réception des bus, la volonté de son département d’assurer la sécurité des transports publics, affirmant qu’il n’y avait pas d’écart par rapport à la norme de sécurité lors de l’acquisition de bus usagés ou neufs afin de préserver la sécurité des voyageurs et des agents.

L’acquisition de ces bus constitue une solution efficace à court terme pour traiter les problématiques liées à une flotte insuffisante et pour améliorer la qualité des services, a-t-il précisé.

Des crédits seront alloués, selon ses propos, à la réalisation du programme de nouvelles acquisitions ciblant le développement du système du transport public collectif dans le cadre de la vision stratégique du secteur du transport et de la logistique à l’horizon 2040.

Il a, en outre, rappelé les projets en cours, dont le parachèvement du projet du réseau ferroviaire rapide (RFR), le renouvellement des rames du métro léger…

Pas d’augmentation du tarif des abonnements

Par ailleurs, Abderraouf Salah, a confirmé, ce lundi 21 aout 2023, qu’il n’y a pas d’augmentation du tarif des abonnements scolaires et universitaires pour cette année.

Ila expliqué, lors d’une intervention téléphonique sur les ondes de Jawhara FM, que « la compagnie adopte un tarif bas depuis 2010 d’une valeur de 500 millimes», et qui n’a pas été revu depuis, soulignant que « l’augmentation du tarif est l’une des solutions proposées pour résoudre les problèmes financiers rencontrés par la Société tunisienne des transports ».

Il a rappelé dans ce cadre que tous les intrants du coût de transport (carburant, salaire, pièces de rechange, …) ont augmenté de manière considérable même si la tarification est restée la même depuis treize ans, ce qui explique le déséquilibre financier de la société, ainsi que son incapacité à mobiliser les investissements nécessaires, précisant que pour l’acquisition de 175 bus, il faut un budget de un milliard de dinars.

Le responsable a donc tenu à préciser que le bus usagé coûte 51.000 dinars, alors qu’un bus neuf coûte 450.000 dinars, rappelant que la société avait auparavant acquis des bus d’occasion entre 2015 et 2017 dont la durée de vie était de cinq ans.

Surtout, il a assuré que l’état des véhicules est correct, soulignant qu’une équipe technique, composée d’ingénieurs et spécialistes de la Transtu, du ministère de Transport et de l’ATTT, a été envoyée pour faire une expertise de pointe.

L’ODC se dit optimiste

L’acquisition de bus usagés auprès de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a suscité une controverse, certains saluant les efforts de la Transtu pour sortir de la crise, d’autres la critiquant, considérant que c’est une mauvaise idée que d’acquérir des bus usagés.

A cet effet, dans une déclaration à African Manager ce lundi 21 août 2023, Lotfi Riahi, président de l’Organisation tunisienne de défense du consommateur (ODC), a tranché le débat, se disant optimiste quant à l’initiative de l’acquisition de ces bus dits « d’occasion ».

Ila indiqué que la Transtu est sur la bonne voie car elle tend à améliorer ses services, avec les moyens du bord. « L’acquisition de ces 300 bus, en particulier pour les personnes à besoins spécifiques, va certainement faciliter le mode de vie de bon nombre de citoyens qui peinaient à se déplacer correctement. »

Selon lui, ce marché est la solution urgente pour répondre aux besoins actuels avec un coût raisonnable pour la société. L’essentiel est de se sortir de la crise, et permettre au citoyen d’avoir recours à un transport efficace et sans difficulté.

Il n’empêche …!

Il n’empêche, après tout cela, que cette décision d’achat d’un vieux matériel (c)roulant, semble avoir été faite, en l’absence d’un audit du même parc acheté du temps d’Ennahdha auprès de la même régie française, et sans qu’on ne dise rien du sort et des « performances » des anciens vieux bus, dits écologiques malgré leur état, et s’ils tiennent encore la route et s’ils restent toujours écologiques, ainsi qu’un audit sur cette dite performance écologique. D’aucuns en Tunisie, n’hésitent pas à dire que la Transtu devient le cimetière de la RATP !! Et on se rappelle de cet adage disant qu’il n’y a que les riches pour acheter de la camelote, dans le système du néo-impérialisme, et dans une Tunisie qui ne connait pas la maintenance, malgré sa crise financière aigue, ni la bonne gestion d’un parc roulant !