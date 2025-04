Travailleurs humanitaires tués à Gaza : Les ambulances correctement identifiées, selon une vidéo

Une vidéo découverte dans le téléphone d’un ambulancier palestinien retrouvé dans une fosse commune à Gaza, avec 14 autres travailleurs humanitaires, soulève de graves questions sur les circonstances de leur mort. Selon une information du New York Times publiée, samedi, cette vidéo de près de sept minutes montre les ambulances et les véhicules dans lesquels ils circulaient clairement identifiés, avec des gyrophares en fonctionnement, peu avant que les forces israéliennes n’ouvrent le feu.

La vidéo a été présentée au Conseil de sécurité des Nations Unies vendredi, lors d’une conférence de presse organisée par la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en présence de représentants du Croissant-Rouge palestinien.

Le porte-parole de l’armée israélienne avait soutenu plus tôt cette semaine que les véhicules « avaient été identifiés comme avançant de manière suspecte » sans phares ni signalisation d’urgence vers les forces israéliennes, ce qui avait conduit à l’ouverture du feu !

- Publicité-