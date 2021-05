La présidence du gouvernement a annoncé que les agents de l’État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, bénéficieront de trois jours de congé à l’occasion de l’Aïd El-Fitr et ce les 12, 13 et 14 mai 2021.

- Publicité-

Dans un communiqué rendu public, lundi, la présidence du gouvernement a souligné que la permanence durant la fête de l’Aïd sera assurée conformémént aux dispositions de l’organisation du travail pendant le confinement sanitaire global.