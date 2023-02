Trois prix ont été décernés, dimanche? à la Cité des sciences, à des lauréats de la première édition « des Golden Cubes Awards » dans sa version Tunisienne.

D’après Samia Gallouzi, membre tunisien actif du programme de travail de l’UIA (Union Internationale « Architecture & Children », la Radio « Essayda FM » a remporté le premier prix sur un programme dédié aux enfants « enfants Essayda », alors que le bureau des ingénieurs architectes « Maken » (Place) a raflé le deuxième prix sur un travail sur « l’immeuble et le théâtre », tandis que le troisième prix a été dédié à un travail d’un média écrit réalisé par trois ingénieurs « Tebbe3 Kattous El médina ».

Dans sa version tunisienne « Les prix des cubes d’or » vise selon Gallouzi à rendre hommage à toutes les institutions et à tous les groupes et individus exerçant dans le domaine de la culture environnementale et à récompenser les affaires et les projets destinés à culturaliser les enfants et les jeunes situés dans la tranche d’âge entre 2 et 18 ans ainsi que leur conscientisation sur l’ingénierie architecturale, sa diversité et les opérations de sa production et les domaines de ses interventions.

Ces prix ambitionnent également de valoriser toutes les actions entreprises par les différentes catégories participantes à ce concours qu’ils s’agissent des établissements, des écoles ou des médias audios ou visuels ou écrits en les encourageant à diffuser la culture architecturale et urbanistique auprès des générations montantes et à les sensibiliser sur la portée de l’environnement urbanistique et architectural ainsi que pour développer le sens de la responsabilité auprès de ces catégories.

Gallouzi a ajouté dans une déclaration à l’agence TAP, que les candidats bénéficiant des prix nationaux dans cette compétition vont participer au congrès International de l’UIA, prévu du 2 au 6 juillet prochain à Copenhague au Danemark où ils seront récompensés, et les aidés à diffuser ses œuvres localement par l’Ordre des Architectes Tunisiens.

Il convient de signaler que la compétition « des prix des cubes d’or » est organisée cette année pour la première fois en Tunisie et dans sa cinquième version à l’échelle internationale depuis 2011, à l’initiative de l’Ordre des Architectes de Tunisie et du programme de travail « Ingénierie Architecturale et enfants » relevant de l’Union Internationale des Architectes ».

Le programme de travail « Ingénierie architecturale et enfants » est l’un des programmes de l’UIA auxquels la Tunisie a adhéré depuis octobre 2021, parmi 47 pays membres. La mise en oeuvre de ce programme intervient à l’issue de l’élection du conseil de l’Ordre des Architectes de Tunisie depuis juillet 2021en tant que membre permanent représentant l’Afrique au conseil de l’Union, perçue comme l’unique Organisation professionnelle internationale regroupant près de 3,2 millions d’ingénieurs architectes venant de plus de 100 pays à travers le monde. BON