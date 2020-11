Trump dit qu’il quittera la Maison Blanche si la victoire de Biden est confirmée

Un pas de plus vers la reconnaissance de sa défaite. Pour la première fois, Donald Trump a annoncé, ce jeudi, qu’il quitterait la Maison-Blanche si la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle du 3 novembre était confirmée.

- Publicité-

Est-il prêt à admettre formellement sa défaite si le collège des grands électeurs confirme que le démocrate Joe Biden sera le prochain président américain ? « Ce sera quelque chose de très difficile à accepter, parce nous savons qu’il y a eu une fraude massive », a-t-il répondu, interrogé par des journalistes lors d’un déplacement.

Quittera-t-il alors la Maison-Blanche le 20 janvier, jour de la prestation de serment du prochain président des Etats-Unis ? « Bien sûr que je le ferai. Et vous le savez », a-t-il répondu du bout des lèvres. Ces mots, dans la bouche de Donald Trump, ont de l’importance, car son refus d’admettre la victoire de son adversaire est unique dans l’histoire du pays. Même si le passage de relais entre lui et Joe Biden au début de l’an prochain ne faisait déjà plus guère de doute.

Le collège des grands électeurs se réunira le 14 décembre pour désigner officiellement le vainqueur de l’élection. Ce devrait être une formalité. « Je pense qu’il va se passer beaucoup de choses d’ici le 20 » janvier, a tenu aussi à avancer le président sortant. Jusqu’ici, tous les recours judiciaires introduits par le président sortant ont échoué. Et les Etats-clés de cette élection, les uns après les autres, en certifient les résultats.