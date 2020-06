Trump menace de déployer l’armée

Sur un ton martial, le président des Etats-Unis a menacé mardi 2 juin de déployer l’armée américaine si « une ville ou un Etat refuse de prendre les décisions nécessaires pour défendre la vie et les biens de ses résidents », appelant les gouverneurs à agir vite et fort pour « dominer les rues ».

Jugeant que les troubles de la veille à Washington étaient « une honte », il a d’ores et déjà annoncé le déploiement de « milliers de soldats lourdement armés » et policiers pour mettre un terme « aux émeutes » et « aux pillages ».

Tandis que Donald Trump s’exprimait dans les jardins de la Maison-Blanche aux airs de camp retranché, la police dispersait avec du gaz lacrymogène des centaines de manifestants rassemblés à l’extérieur de l’enceinte.

L’objectif était de libérer le champ vers l’église Saint-John, bâtiment emblématique tout proche qui a été dégradé dimanche soir. Le président s’y est rendu à pied, entouré de membres de son cabinet, pour s’y faire photographier, une bible en main.

La maire démocrate de Washington, Muriel Bowser, a dénoncé une dispersion « honteuse » qui, selon le gouverneur de l’Etat de New York, Andrew Cuomo, ne servait qu’à offrir au président « une séance photo ».

Donald Trump est confronté aux désordres civils les plus graves de son mandat alors que des centaines de milliers d’Américains protestent contre les brutalités policières, le racisme et les inégalités sociales, exacerbées par la crise du Covid-19.

A Washington, plusieurs dizaines de manifestants ont été arrêtés sans violence dans la soirée pour violation du couvre-feu instauré à partir de 19 heures.

« Il utilise l’armée américaine contre les Américains », a dénoncé sur Twitter Joe Biden, son adversaire à la présidentielle de novembre. Le candidat démocrate doit se rendre mardi matin à Philadelphie pour s’exprimer sur les « troubles civils ».