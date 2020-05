Trump menace de fermer les réseaux sociaux

Donald Trump a menacé ce mercredi de « réglementer » ou de « fermer » des plateformes de réseaux sociaux après le signalement la veille par Twitter de deux tweets du président américain comme « trompeurs » et véhiculant des informations non vérifiées.

« Les républicains ont le sentiment que les plateformes de réseaux sociaux censurent totalement les voix conservatrices. Nous allons les réglementer sévèrement, ou les fermer, pour ne pas permettre qu’une telle chose se produise », a tweeté Donald Trump.

Souvent accusé de laxisme dans son traitement des propos tenus par des dirigeants, Twitter a signalé pour la première fois mardi des messages de Donald Trump, en ajoutant la mention: « Vérifiez les faits ». Il s’agissait notamment d’un tweet du milliardaire affirmant que le vote par correspondance était nécessairement « frauduleux ».

Revenant à l’attaque sur le sujet, Trump a écrit ce mercredi matin: « Nous ne pouvons pas laisser le vote par correspondance s’enraciner dans notre pays. Ce représenterait un blanc-seing pour la fraude, la contrefaçon et le vol des votes. » « Celui qui frauderait le mieux pourrait gagner. De même, pour les réseaux sociaux. Reprenez-vous, MAINTENANT!!!! », a ajouté le président dans une série de tweets matinaux.