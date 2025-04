Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi soir que « nous nous efforcerons de résoudre la crise de Gaza qui dure depuis des décennies », ajoutant que la bande de Gaza est assiégée depuis de nombreuses années et beaucoup de gens y sont tués ».

« Nous cherchons à obtenir la libération du plus grand nombre possible d’otages détenus à Gaza », a-t-il encore dit.

