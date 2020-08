Trump promet de « terrasser » le Covid-19 avec un vaccin « cette année »

Dans son discours de clôture de la convention républicaine. Le président américain Donald Trump a promis une victoire totale face à la pandémie de coronavirus grâce à la conception cette année d’un vaccin dont « des centaines de millions de doses seront rapidement disponibles ». « Nous vaincrons le virus, mettrons fin à la pandémie et émergerons plus forts que jamais », a-t-il assuré.

« Nous produirons un vaccin avant la fin de l’année, et peut-être même plus tôt ! » a-t-il martelé, assurant que cet objectif sera atteint grâce au « génie scientifique de l’Amérique ».

A moins de 70 jours de l’élection présidentielle, Donald Trump est l’objet de critiques jusque dans son propre camp pour ses atermoiements face à la l’épidémie de Covid-19, dont il a un temps promis qu’elle disparaîtrait par « miracle ». Les Américains n’apprécient guère la façon dont il gère cette crise sanitaire sans précédent, qui a fait plus de 180 000 morts aux Etats-Unis. Selon la moyenne des sondages établie par le site FiveThirtyEight, 58,2% des Américains désapprouvent sa réponse face à la pandémie.