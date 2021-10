Tui annule des vols sur la Tunisie et 3 autres pays

Le géant des vacances TUI a revu son programme de vols et d’annulations en fonction des mises à jour gouvernementales et a maintenant confirmé que d’autres vacances seront annulées en octobre.

- Publicité-

Les vacances à destination de la Tunisie, du Mexique, de l’Égypte et de la Floride figurent parmi les destinations concernées par la dernière mise à jour, qui inclut les dates jusqu’au 31 octobre.

Suite à la dernière annonce du gouvernement britannique sur les voyages, la liste des pays verts, orange et rouges – tels que définis par le système de feux tricolores du gouvernement – sera supprimée et remplacée par un nouveau système à deux niveaux à partir de ce lundi 4 octobre.

À partir de cette date, les clients entièrement vaccinés ne seront plus tenus de passer un test avant leur arrivée en Angleterre et, plus tard en octobre, le test PCR de jour 2 sera remplacé par un test de flux latéral.

Ces conseils s’appliqueront également aux enfants de moins de 18 ans qui voyagent avec leurs parents vaccinés.

Il est rappelé aux voyageurs que les destinations ont leurs propres conditions d’entrée qui peuvent varier et il est conseillé aux clients de TUI de vérifier les conseils de l’OFAC pour le pays où ils se rendent.