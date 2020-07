Tunis : Le pays des 6500 millionnaires et des 70 milliardaires et un Etat qui crève la dalle !

C’est un cabinet britannique, le «New World Wealth », qui publie récemment un rapport classant le nombre de millionnaires dans les pays africains où l’Afrique du Sud est bien sûr aux premières loges avec 800 millionnaires, suivie des 23.000 millionnaires de l’Egypte. Mais les pays de l’Afrique du Nord, non plus, ne sont pas à court de millionnaires.

Selon ce rapport, pour qui un millionnaire est tout individu détenant un actif net de 1 million USD hors résidence principale, quatre pays du Maghreb figurent dans le top 10 des pays africains qui comptent le plus de millionnaires, pour l’année 2012. Selon le «New World Wealth», la Tunisie occupe même… la première place au Maghreb avec pas moins de 6.500 millionnaires, talonnée par la Libye avec 6.400 millionnaires, le Maroc avec 4.900 et l’Algérie avec 4.100.

Mieux encore, un autre cabinet, britannique également, publie un rapport intitulé «Wealth X 2012-2013». Le cabinet affirme faire son «analyse à partir d’une base de données d’individus ayant un patrimoine dont la valeur nette dépasse les 30 millions USD (y compris les participations dans des entreprises publiques et privées, les propriétés résidentielles, les investissements, les collections d’objets d’art, les liquidités et autres actifs)». Le rapport traite donc des multimillionnaires ou des milliardaires.

Sur le continent africain, la Tunisie est plutôt bien classée aussi. Elle figure, bizarrement, mais, selon ledit rapport, à la 7ème position, bien avant le Maroc (10ème) et l’Algérie (11ème) et même devant la Libye (8ème). Un classement qu’on pourrait comprendre par le caractère très discret de ces milliardaires en Tunisie, la domination de la famille royale et de l’armée au Maroc et en Algérie et par l’effondrement de la famille Gueddafi en Libye.

Le rapport indique qu’il existe en Tunisie 70 milliardaires. Il évalue leur fortune à 9 milliards USD, soit l’équivalent de 14 milliards 871 millions 600 mille 151 DT ! Le chiffre est astronomique, surtout lorsqu’on le compare au budget de tout l’Etat qui ne dépasse à peine les 28 milliards DT ou lorsqu’on le met en rapport avec toute la demande tunisienne en dettes, telle que présentée par l’ex- Premier ministre Béji Caïed Essebssi lorsqu’il avait rencontré le Club de Paris.

Ce qui attire l’attention dans ce second classement, c’est d’abord qu’il recense les milliardaires tunisiens et non les millionnaires, comme le premier. Mais, surtout, qu’il affirme que leur nombre, entre cette année et l’année dernière, a augmenté de 16,2 % alors que le total de leur fortune a augmenté lui aussi de 5,9 %, en tenant certainement compte de l’effet de change. On pourrait dire que la Révolution est passée par là. Tous les professionnels et observateurs tunisiens affirment, en effet, que la Révolution tunisienne n’a fait qu’appauvrir les pauvres et enrichir encore plus les riches.

Ce nombre, important, il faut le dire et rassurant en même temps de millionnaires et de milliardaires, expliquerait en quelque sorte pourquoi la Tunisie n’est pas en faillite, malgré le très peu de moyens de l’Etat. Force est à ce titre de constater que l’argent circule bien (plus de 7,5 milliards DT par jour, nous disait l’autre jour Chedli Ayari). Le Tunisien ne manque de rien. Tout flambe et il achète quand même. Un petit tour dans les hypermarchés, et ils ne sont pas courus que par la higt-society, en convaincrait tout observateur averti. Le Tunisien essaie de ne pas payer le fisc, fraude les taxes et autres impôts, pour garder la majeure partie de son argent, chez lui. L’explosion des ventes sur les trottoirs et les bas-côtés des grandes voies, le confirmerait si besoin.

C’est au contraire l’Etat qui a peu de moyens et qui fait tout ce qu’il ne faut pas pour faire fuir les capitaux et ne fait rien, depuis presque deux ans, pour leur redonner confiance pour qu’ils recommencent à investir et remplir les caisses de l’Etat.

Ka. Bou