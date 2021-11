TUNISAIR annonce la suspension, jusqu’à nouvel ordre, de tous ses vols à destination et en provenance du Maroc

TUNISAIR annonce la suspension, jusqu’à nouvel ordre, de tous ses vols à destination et en provenance du Maroc et ce conformément à la décision des autorités marocaines, de suspendre tous les vols de passagers de et vers le Royaume du Maroc, pour une durée de 2 semaines, à compter du lundi 29 novembre 2021 à 23h59.

Cette décision a été prise par le Maroc, en « raison de la propagation rapide du nouveau variant du virus de la Covid-19, Omicron, notamment en Europe et en Afrique ».

Pour tout renseignement, les voyageurs peuvent contacter le call center de TUNISAIR sur les numéros suivants :

– À partir de Tunis au : 81 10 77 77

– À partir de l’étranger : (+216) 70 103 700 / (+216) 70101300

Ou par e-mail : [email protected]