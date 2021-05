Tunisair- COVID-19: Conditions d’entrée en territoire tunisien, du 3 au 16 Mai courant

TUNISAIR rappelle ce dimanche, qu’à compter de demain lundi, 3 Mai 2021, tout voyageur se rendant en Tunisie, doit se conformer aux conditions suivantes :

1) Présenter lors de l’enregistrement un certificat du test RT-PCR négatif, dont la date de résultat n’excède pas les 72 heures à l’enregistrement à l’aéroport du départ, à l’exception des enfants de moins de 12 ans, qui sont exemptés de cette mesure. Le certificat du test négatif doit être remis par le passager aux services sanitaires au point de contrôle thermique à l’arrivée aux aéroports tunisiens.

A défaut de présentation d’un résultat négatif d’un test PCR, le passager se verra refuser l’enregistrement.

2) Les passagers font l’objet d’un test de dépistage rapide à l’arrivée en Tunisie.

3) Se soumettre au confinement sanitaire obligatoire d’une période de 7 jours, à partir de la date de l’arrivée dans l’un des centres de confinement dédiés à cet effet, à leur frais avec l’obligation de présenter à l’enregistrement à l’aéroport de départ le document de confirmation de réservation et paiement (Voucher). A défaut, le passager se verra refuser l’enregistrement.

4) Réaliser un deuxième test RT-PCR entre le 5ème et 7ème jour du confinement obligatoire à leurs frais, si le résultat de ce test s’avère négatif, la levée de confinement obligatoire sera permise, tout en s’engageant à respecter les mesures sanitaires préventives exigées.

5) Remplir les informations obligatoires demandées sur httpss://app.e7mi.tn, puis imprimer et signer les deux documents générés par l’application, à savoir la fiche sanitaire et la fiche d’engagement, et les remettre aux services sanitaires au point de contrôle thermique à l’arrivée aux aéroports tunisiens, après la vérification de ces deux documents par les compagnies aériennes avant l’embarquement du passager.

Tunisair a publié aussi, la liste des hôtels dédiés au confinement obligatoire, il s’agit de 7 hôtels à Sousse, 6 à Tunis, 5 à Hammamet, 3 à Monastir, ainsi que d’un hôtel à Jerba Midoun, un à Hammam-chott (Ben Arous), un à la Marsa, un autre à Enassr 2 (Ariana) et un dernier à Bizerte.