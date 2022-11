TUNISAIR Express programme 7 vols quotidiens entre Tunis et Djerba

Afin d’assurer le transport de tous les participants du Sommet de la Francophonie entre Tunis et Djerba, TUNISAIR Express a développé une stratégie de consolidation de ses fréquences sur cette ligne.

D’après Destination Tuniso.Info, depuis le 16 novembre, TUNISAIR Express a entamé la programmation de 8 vols quotidiens (16 allers et retours) au départ de Tunis vers Djerba avec un planning étalé sur une vaste plage horaire depuis 7 heures du matin et s’achevant en début de soirée et ce jusqu’au 23 novembre.

Le transporteur annonce avoir mobilisé toutes ses ressources et consolidé sa flotte par l’affrètement d’un appareil supplémentaire et se tient prêt à répondre à toute augmentation de vols qui se ferait sentir.