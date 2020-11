Tunisair : Voici les documents à présenter par les passagers à destination de France

Les passagers à destination de France doivent se munir à partir du 11 novembre 2020, d’une attestation de déplacement international dérogatoire vers la France métropolitaine et d’une déclaration sur l’honneur attestant l’absence de symptômes de COVID-19, a indiqué, mardi, la compagnie nationale, Tunisair. L’attestation de déplacement international dérogatoire vers la France métropolitaine est a? présenter au niveau de l’enregistrement le jour du départ, et aux autorités en charge du contrôle aux frontières en France. Elle doit être imprimée, signée et présentée en version papier avant l’embarquement.

Les deux documents exigés en raison des restrictions imposées sur les déplacements en France à cause de l’évolution de la situation sanitaire, sont téléchargeables via ce lien : https://urlz.fr/ebM3

Tunisair informe, par ailleurs, que les passagers avec VISA Tourisme (Type C) ne sont pas acceptés. Les étudiants doivent être détenteurs d’un VLS ou d’un VCS (hors VCS Concours). Les passagers en provenance de la Tunisie qui ne disposent pas d’un test ou d’un examen biologique de dépistage négatif datant de moins de 72 heures avant le vol, seront systématiquement invités a? réaliser un tel test ou examen dans l’aéroport d’arrivée. Le port du masque a? bord est obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans.