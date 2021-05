TUNISAIR:Les nouveaux horaires d’ouverture des agences

Les agences de Tunisair à la Marsa, Jean Jaures, El Menzah , Bizerte, Nabeul, Djerba Houmt Souk, Sousse ville, Monastir ville, Sfax ville, seront ouvertes de 9h jusqu’à 13h, pendandat la péridoe de confinement général (du 9 au 16 mai 2021), et ce, suite aux nouvelles mesures sanitaires annoncées par le gouvernement, a indiqué la compagnie aérienne.

Et d’ajouter dans un communiqué publié sur sa page facebook officielle que ses agences dans les aéroports Tunis Carthage et Djerba seront ouvertes de 04 h jusqu’à 21h et de 04h jusqu’à 17h à l’aéroport de Monastir.

TUNISAIR a annoncé, le 8 mai 2021, que son programme des vols sera maintenu comme initialement prévu, et ce, à la suite de la déclaration du gouvernement Tunisien annonçant un confinement général du 9 mai jusqu’au 16 mai 2021 et de nouvelles restrictions des déplacements en raison du contexte sanitaire.

La compagnie aérienne a invité ses passagers à se conformer au protocole sanitaire et respecter les mesures de prévention préconisées par les autorités afin d’endiguer la propagation de la pandémie.