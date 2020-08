Tunisiair: Un plan de sauvetage à court terme est exigé

La mise en place d’un plan de sauvetage à court terme du transporteur national TUNISAIR qui fait face à une situation financière difficile à cause de la propagation de Covid-19 est désormais nécessaire, a déclaré le ministre des Technologies de la Communication et de la Transformation numérique et ministre par intérim du Transport et de la Logistique, Fadhel Kraiem.

La plupart des compagnies aérienes internationales ont enregistré des pertes importantes à cause de la propagation de Covid-19, a-t-il ajouté au cours d’une réunion tenue, mardi, avec le secrétaire général adjoint chargé des établissements publics à l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), le secrétaire général de la Fédération générale du transport, l’administrateur-délégué de Tunisair et des hauts responsables et des membres des syndicats de base de Tunisair.

Cette réunion a permis de décider avec la partie syndicale d’organiser une séance de travail, au cours des prochains jours, afin d’examiner les orientations stratégiques du ministère concernant le plan de sauvetage..

Kraiem a mis l’accent sur l’importance de l’adhésion des fonctionnaires de Tunisair au plan de sauvetage afin de préserver la compagnie, assurer sa pérennité et lui permettre de reprendre ses équilibres.