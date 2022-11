Tunisie-BAD: Signature d’un accord de financement du Projet d’Appui en Urgence à la Sécurité Alimentaire en Tunisie, d’une valeur de 80 millions de dollars

Un accord de financement du Projet d’Appui en Urgence à la Sécurité Alimentaire en Tunisie (PAUSAT), d’une valeur de 80 millions de dollars (près de 257 millions de dinars) a été signé, jeudi après-midi à Tunis, par le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Said, et le Directeur général du Bureau régional de développement et de prestation de services pour l’Afrique du Nord de la BAD, Mohamed El Azizi .

Ce projet vise à améliorer l’autosuffisance et la sécurité alimentaires, à travers la sécurisation de l’approvisionnement en blé tendre, en orge et en engrais, le soutien de la résilience du système céréalier face aux chocs externes et aux fluctuations climatiques, ainsi que l’amélioration de la productivité de fourrages nécessaires pour la production de lait et le développement et la numérisation de la filière céréalière.

Samir Said a indiqué, à cette occasion, que ce financement s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement tunisien en vue de sécuriser l’approvisionnement en céréales, en semences et en engrais, d’améliorer la rentabilité de la filière de grandes cultures et de développer la gouvernance des sociétés exerçant dans le secteur.

Par ailleurs, le ministre s’est félicité de niveau de la coopération financière et technique existant entre la Tunisie et la BAD, l’un des partenaires les plus importants du pays dans le domaine du développement socio-économique.

De son côté, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Mahmoud Elyes Hamza, a indiqué que ce financement permettra d’assurer l’approvisionnement régulier en blé tendre et en orge, ainsi que d’accompagner près de 100 000 petits agriculteurs lors des préparatifs pour la prochaine campagne agricole et de favoriser l’extension des superficies agricoles, à même d’augmenter la production nationale.

Le Directeur général du Bureau régional de développement et de prestation de services pour l’Afrique du Nord, Mohamed El Azizi a réitéré la disposition de la banque à poursuivre le soutien accordé à la Tunisie dans la réalisation de ses programmes de réformes et projets de développement prioritaires afin de conforter la résilience du pays face aux crises extérieures.