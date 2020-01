Tunisie : Carton plein pour la Douane en 2019

La Tunisie a mis en œuvre tous les moyens logistiques nécessaires au profit de ses services de la Douane pour faire face aux menaces que représentent la contrebande en général et le commerce illicite en particulier et leurs liens avec le financement des réseaux terroristes.

Lors d’une conférence de presse récemment tenue au siège de la direction générale de la Douane, le directeur général de la Garde douanière, Mokhtar Fetoui, a affirmé que celle-ci a saisi des marchandises d’une valeur globale de 244,3 MD en 2019 dont 179 kg d’or d’un montant de 19,4 MD, des quantités de tabac et de cigarettes d’une valeur de 17,7 MD.%

Il a, par ailleurs, précisé que près de 29237 patrouilles ont été effectuées par les unités de la Garde douanière au cours de la même période ayant permis de déjouer 8323 opérations de contrebande.

Dans une déclaration faite à la TAP, Fetoui a ajouté que les agents douaniers ont également saisi des marchandises et des véhicules destinés à la contrebande estimés à 129 MD.

Et d’ajouter que les opérations de saisie concernent également les monnaies étrangères (euros, dollars, dinars libyens, dinars algériens) d’une valeur de 5,3 MD, le prêt-à-porter (13 MD), des pilules d’ecstasy (294 mille dinars), des carburants (1,5 MD), des chaussures de sport (2 MD), des boissons alcoolisés (1,5 MD) et des produits alimentaires (2,6 MD).

D’autres marchandises non moins importantes ont été saisies, à savoir des câbles de cuivre et leurs dérivés estimés à 5,3 MD, des roues pneumatiques (1,1 MD), du bétail (6,2 MD), des médicaments (475 MD), des feux d’artifice (656 mille dinars) et des équipements électroniques (4,1 MD), a affirmé Fetoui.

Mise en échec de plusieurs opérations de contrebande en 2019

Pour sa part, le chef de la brigade douanière de Tataouine, Sofiène Ferjanin, a indiqué que la plupart des opérations de contrebande qui ont été déjouées proviennent de la Libye en direction de la Tunisie, affirmant que les personnes impliquées appartiennent sont de nationalité tunisienne et libyenne.

Il a, en outre, souligné que le rythme des patrouilles s’est intensifié surtout pendant les périodes marquées par de grandes menaces sur les frontières, comme c’est le cas pour cette période.

Et de poursuivre que les opérations de surveillance et d’ investigation sont concentrées actuellement sur les frontières tuniso-libyennes, compte tenu de la mauvaise conjoncture dans ce pays frère, affirmant que la Garde douanière poursuit ses efforts à l’effet de protéger l’économie nationale et préserver de la sécurité dans le pays.

Bientôt des caméras fixées sur les uniformes des agents douaniers

En 2019, l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) avait annoncé que les forces de l’ordre, en particulier les agents et les officiers de la Douane tunisienne auront bientôt des caméras fixées sur leur uniforme lorsqu’ils sont en poste, afin de filmer toute infraction.

Cette initiative offre désormais tous les moyens de justifier les cas d’outrage et de s’assurer de la loyauté des agents lors des contrôles et des interpellations. Ces caméras doivent également permettre de désamorcer les tensions pouvant naître à l’occasion d’une intervention.

On rappelle qu’en 2019, l’INLUCC avait également choisi la Douane tunisienne comme meilleure administration publique dans le domaine de la lutte contre la corruption.