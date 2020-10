La directrice de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes et du programme national pour la lutte contre le coronavirus, Nissaf Ben Alaya, a annoncé, ce mercredi 14 octobre, que 59 nouveaux décès des suites coronavirus en trois jours, soit le 11, le 12 et l 13 octobre.

Le nombre total des décès est ainsi passé à 537 morts depuis le début de la pandémie, rapporte Ben Alaya.