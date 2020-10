Tunisie-Coronavirus: Le S.O.S de Nissaf Ben Alaya !

Incontestablement, la situation sanitaire de la Tunisie est très difficile en dépit de toutes les mesures de prévention qui ont été prises pour maîtriser la propagation de Coronavirus. Dans sa mise à jour des chiffres, le ministère de la Santé a annoncé que le nombre total des personnes décédées du coronavirus, jusqu’à la date du 25 octobre 2020, s’élève à 877. Une statistique inedited qui renseigne sur la gravité de ce qui est en train de se produire dans le pays en termes de ravages épidémiques

D’ailleurs, Nissaf Ben Alaya, directrice générale de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (ONMNE) et porte-parole du ministère de la Santé a constaté, ce lundi 26 octobre 2020, que « la situation actuelle dans le pays est vraiment jugée très critique. »

Elle a lance un impérieux appel à l’application des gestes barrières et au respect du protocole sanitaire. ».

Le ministère de la Santé a déclaré mardi qu’il craint 7 200 décès dus au coronavirus d’ici la fin de l’année en cours, alors que le pays continue d’enregistrer des cas de contamination réguliers, qui s’élèvent maintenant à 42 227 depuis mars, date à laquelle le premier cas a été signalé.

L’alerte a été donnée par la même Ben Alaya, qui a encore et récemment déclaré à sur Express fm que le virus se propageait rapidement. Les précédentes prévisions de décès pour la fin de cette année, publiées il y a deux semaines, évoquaient le nombre de 5 500, mais le ministère a averti que ce chiffre pourrait grimper en flèche étant donné le taux de contamination actuel.

Un bilan très lourd…

Le ministère de la Santé a annoncé ce lundi dans son bulletin actualisé que plus de 7 mille tests réalisés les 23, 24 et 25 octobre 2020, ont révélé la contamination de 3600 personnes par le coronavirus atteignant ainsi un taux de positivité dépassant les 41%. Le bilan grimpe à 52975 cas confirmés depuis le mois de février dernier.

Depuis le début de la pandémie jusqu’au 24 octobre, le taux d’incidence pour chaque 100 mille habitants est de 442,1. Selon la même source, le bilan des décès est passé à 983 morts du coronavirus depuis le mois de février dernier jusqu’au 25 octobre.

Le taux de mortalité pour chaque 100 mille habitants depuis le début de la pandémie jusqu’au 24 octobre est de 8,29.

Par ailleurs, en date du 24 octobre, 1187 malades atteints de la COVID-19 sont hospitalisés dont 213 sont admis en soins intensifs et ­106 sont placés sous respirateurs artificiels.

D’après la même source, 46 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées le 24 octobre dont 3 malades ont été admis dans les services de réanimation.