Tunisie-Côte d’Ivoire: Cinq secteurs stratégiques à promouvoir sur le marché ivoirien

L’agriculture, l’industrie, le bâtiment et travaux publics (BTP), la santé et le transport terrestre, sont les secteurs les plus porteurs qu’il faut promouvoir sur le marché ivoirien, dans le cadre d’un partenariat stratégique, a indiqué le PDG du Centre de promotion des exportations (CEPEX) Mourad Ben Hassine.

Le responsable, qui intervenait, jeudi, à un webinaire organisé par la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT International) sur les opportunités des affaires et d’investissement en Côte d’Ivoire, a souligné la nécessité d’améliorer les moyens d’accès à ce marché dans le cadre d’un partenariat stratégique.

Selon Ben Hassine, les intrants agricoles ou zootechniqueset comme les engrais, le phosphate et dérivés, les médicaments vétérinaires, les compléments alimentaires, et les aliments pour bétail constituent des produits à exporter vers le marché ivoirien en plus des composants chimiques, équipements, emballages et services liés (formation, entretien…)

S’agissant du secteur de la santé, il est en forte croissance, selon Ben Hassine, avec une demande en évolution sur les médicaments et les compléments alimentaires. De même pour celui du BTP qui reste un secteur primordial, à travers l’exportation des matériaux de construction et des services liés (bureau d’études, architectes, topographes…)

Le responsable a évoqué plusieurs autres opportunités dans les secteurs d’exportation traditionnels, notamment le secteur agroalimentaire (poissons congelés, préparations à base céréales, préparations de fruits et légumes, fruits…), le secteur des industries diverses (médicaments, engrais, produits chimiques organiques et inorganiques) et le secteur des industries mécaniques et électriques (les appareils et les composants électriques) .

Pour développer les exportations de la Tunisie vers la Côte d’Ivoire, Ben Hassine estime qu’il faut cibler directement le consommateur, réduire les risques et renforcer la compétitivité des produits outre « le développement d’une stratégie de promotion basée sur des objectifs clairs qui visent le client et un partenariat gagnant- gagnant de long terme ».

S’agissant des échanges commerciaux tuniso-ivoiriens, le responsable a fait remarquer que la Côte d’Ivoire est un partenaire stratégique pour la Tunisie, et le premier client en Afrique subsaharienne et le 3ème troisième sur tout le continent après l’Algérie, la Libye et le Maroc.

La Tunisie est aussi, le premier fournisseur de la Côte d’Ivoire en plusieurs produits comme le plâtre, le ciment blanc, les dattes, et l’huile d’olives.

En 2021, un record d’exportations vers la Côte d’Ivoire a été enregistré avec un chiffre d’affaires de 240 millions dinars, soit une augmentation de 61%, selon le responsable.

« L’augmentation des exportations a touché différents secteurs, dont principalement les industries diverses (phosphates, engrais, matériaux de construction, et médicaments), suivis du secteur des IME (câbles, matériels et consommables électriques), et enfin, le secteur agroalimentaire (huile d’olive, dattes, margarine, et biscuits) ».

La Côte d’Ivoire est un pays importateur de plus de 1037 produits, notamment les hydrocarbures, les équipements, les appareils mécaniques et électriques, les médicaments, les engrais, les aliments congelés, et les matériaux de construction. Il est aussi un pays exportateurs de Cacao (54%), des fruits, les métaux précieux, du coton, du bois et du café.

Il y’a lieu de rappeler que le Webinaire de jeudi, 15 septembre 2022, s’inscrit dans le cadre des préparatifs pour une mission économique, qui sera organisée, du 4 au 8 décembre 2022, par la CONECT international à la capitale ivoirienne, Abidjan.