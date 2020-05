Tunisie- Grande Bretagne : La Tunisie est prête à accueillir progressivement des touristes

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Ali Toumi a fait savoir, lors de sa rencontre mardi avec l’ambassadeur de la Grande-Bretagne à Tunis Louise de Sousa que le ministère a élaboré un protocole sanitaire propre au secteur touristique pour rassurer le monde que la Tunisie est prête à accueillir progressivement des touristes, dans le cadre d’une prévention complète et en fonction de la situation sanitaire de chaque pays.

Le ministre a exprimé, lors de cette rencontre, son souhait de développer la coopération avec la partie britannique, notamment dans le domaine du tourisme. Pour sa part, l’ambassadeur de la Grande -Bretagne, à Tunis, a souligné que la Tunisie est entrain de réussir à faire face à la pandémie du covid-19 , ce qui rassure le monde, notamment la Grande-Bretagne, que la situation sanitaire en Tunisie est stable et que la programmation du retour des touristes britanniques est possible, surtout avec la présence d’un protocole de santé qui assurera la sécurité tant des touristes que des Tunisiens.

Elle a mis l’accent sur la spécificité du touriste britannique qui cherche des destinations sécurisées et d’autres formes de tourismes non traditionnelles, tels que le tourisme culturel et celui en rapport avec l’histoire.

La diplomate a exprimé sa gratitude pour les efforts consentis par la Tunisie afin de faciliter le rapatriement des Britanniques qui se trouvent en Tunisie dans les meilleures conditions, ce qui a satisfait ces derniers, lesquels ont fait part de leur désir de retourner en Tunisie dès l’amélioration des conditions de santé et l’ouverture des aéroports et des frontières.