Tunisie-Italie : convergence de vues sur le dossier libyen

Le ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray a eu, lundi, un entretien téléphonique avec son homologue italien Luigi Di Maio, axé notamment sur les relations d’amitié et le partenariat stratégique qui unissent les deux pays.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, les deux ministres ont souligné la volonté de promouvoir la coopération bilatérale et de diversifier ses domaines.

Au cours de cet entretien, l’accent a été également mis sur plusieurs dossiers régionaux et internationaux d’intérêt commun dont la crise en Libye.

A cette occasion, Erray a souligné l’importance du dossier libyen et la nécessité de trouver une solution à la crise dans ce pays » frère « , rappelant la position de la Tunisie de s’attacher aux résolutions de la légitimité internationale pour parvenir à un règlement politique permanent.

Cités dans le même communiqué, les deux ministres ont souligné la convergence de vues au sujet du dossier libyen, appelant à privilégier un dialogue politique inter-libyen pour garantir l’unité de la Libye et protéger sa stabilité.