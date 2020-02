Tunisie : Le Cetime fait sensation à la première édition du salon « Elek Ener 2020 »

Le salon de l’Électricité et des Énergies Renouvelables « Elek Ener 2020 » a ouvert ses portes, ce mercredi 26 février 2020, au Parc des Expositions du Kram à Tunis, avec la participation de plus 200 exposants tunisiens et internationaux. Cette première édition a été marquée par une présence massive de hauts responsables relevant de plusieurs ministères outre les professionnels du secteur de l’énergie, des industries mécaniques et électrique tunisiens et étrangers, et de nomreux visiteurs…

A cette occasion, le centre technique des industries mécaniques et électriques(Cetime) a aménagé un stand d’exposition spacieux et mobilisé toute une équipe spécialisée relevant du centre, afin d’exposer tous leurs divers services au profit de toutes les entreprises industrielles et d’exporter le savoir-faire tunisien vers le continents, européen et africain.

Dans une déclaration exclusive accordée à Africanmanager, Fadhel Guesmi, responsable de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables au centre technique des industries mécaniques et électriques (Cetime) a affirmé que « le Cetime est un centre technique tunisien qui a été créé depuis 1982 et placé sous la tutelle du ministère de l’Industrie. Nos principales activités sont multiples à savoir, l’efficacité énergétique, le diagnostic, l’audit, les différents usages dans l’entreprise industrielle que ce soit l’éclairage, le vapeur, le froid industriel, les centrales de traitement d’air (…), selon la configuration énergétique de l’entreprise. Nous sommes concernés par les divers essais de contrôle et de vérification des modules photovoltaïques en se basant aux normes internationales et tunisiennes en vigueur . Nous œuvrons davantage afin de satisfaire tous les besoins de nos clients », a-t-il précisé.

Et d’ajouter « Nous disposons également d’une nouvelle activité qui concerne le contrôle des pièces frigorifiques, d’autant que la Tunisie est signataire d’un accord international y afférant depuis 2007.D’ailleurs, le Cetime est en phase de préparation de la mise en place d’un laboratoire de vérification de ce type d’engin .Nous travaillons également sur le côté management de l’énergie, sur le volet de l’assistance, la formation et la mise en place de systèmes de management de l’énergie selon les exigences de la norme ISO 50001 »,a-t-il ajouté.

Fadhel Guesmi a précisé que l’objectif escompté de la participation du Centre au salon “Elek Ener 2020” est d’offrir aux entreprises industrielles des prestations et des solutions techniques adaptées à leurs besoins pour qu’elles soient plus compétitives et plus performantes.

« Notre objectif est de présenter les multiples services du Cetime comme la formation, l’assistance, le diagnostic, les essais dans nos laboratoires qui sont bien équipés et ce pour gagner plus de clients et conquérir les différents secteurs que ce soit, industriel, institutionnel ou les écoles de formation pour mieux vendre nos services… », a conclu le responsable.

A noter que le Centre technique des industries mécaniques et électriques(CETIME) ambitionne de répandre tous ses divers services dans toutes les entreprises tunisiennes installées à travers tout le territoire de la République pour une amélioration continue de la productivité, de la formation, du savoir-faire, la redynamisation du secteur …

On rappelle que la 1ère édition du salon de l’Electricité et des Energies Renouvelables ” Elek Ener 2020 ” se tient du 26 février au 1er mars, au Parc des Expositions du Kram , avec la participation de 200 exposants tunisiens et internationaux. Plus de 20 000 visiteurs professionnels et particuliers tunisiens et internationaux sont attendus à ce salon. Organisée par la chambre syndicale Nationale de l’Électricité (CSNIE) et le Centre Tunisien des Foires, cette manifestation pour vocation d’attirer les professionnels du secteur et de permettre aux industriels du bâtiment de présenter leurs nouveautés en matière d’industries électriques(…)