Tunisie-Libye : Reprise du trafic commercial via Ras Jdir

La Tunisie et la Libye Tunisie ont repris leurs opérations commerciales, permettant aux camions de marchandises de transiter entre les deux pays, via point de passage frontalier de Ras Jdir, après des mois de suspension en raison de l’épidémie de coronavirus.

Les opérations sont effectuées selon des conditions spécifiques fixées par un comité libyo-tunisien spécialisé dans ce domaine, a déclaré le directeur du poste frontalier côté libyen, cité par « The Libya Observer ».

Il a précisé que les camions s’arrêtent à un point précis de chaque côté de la frontière pour faire contrôler leur cargaison en termes de santé et de date d’expiration. Ensuite, un autre chauffeur de l’autre côté de la frontière prend le relais, et conduit le camion jusqu’à sa destination finale dans le pays importateur.

Les deux pays ont convenu en avril dernier de reprendre le trafic commercial après la mise en place d’un mécanisme conjoint pour assurer le contrôle de la propagation du virus de part et d’autre de la frontière, notamment par les routiers.