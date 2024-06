Tunisie : Mission d’affaires au salon International du Bâtiment

Une mission d’affaires sera organisée pour la visite du salon International le Mondial du Bâtiment, qui se tiendra du 30 Septembre au 3 Octobre 2024 au Parc des expositions Paris Expo Porte de Versailles, par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS), en collaboration avec la Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie et Promosalons.

Le Mondial du Bâtiment qui réunira les salons INTERCLIMA, IDÉOBAIN et BATIMAT, est un rendez-vous incontournable de tous les acteurs du secteur du bâtiment et de la construction.

Ce salon auquel plus de 88 000 professionnels sont attendus, réunira plus de 1300 exposants dont des industriels, des fabricants et des fournisseurs de matériaux et solutions.