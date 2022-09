Tunisie-PNUD: Entretien Bouden-Moyroud

La Cheffe du Gouvernement, Najla Bouden a reçu mardi, à la Kasbah, la Représentante Résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Tunisie, Céline Moyroud.

Selon un communiqué diffusé par la Présidence du Gouvernement, Bouden a exprimé sa gratitude au PNUD, pour sa participation active à la réussite de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique TICAD 8, qui s’est tenue les 27 et 28 août 2022, à Tunis et l’appui apporté au pays dans les différents domaines de développement économique, social et environnemental et dans la réalisation de la stratégie de développement durable à l’horizon 2030.

Moyroud s’est félicitée, de son côté, de » la réussite de la TICAD 8″ et a passé en revue « l’avancement de plusieurs projets de coopération communs ».

Elle s’est accordée avec la Cheffe du Gouvernement sur la révision des programmes de coopération pour les adapter aux priorités nationales (sécurité alimentaire, sécurité énergétique, lutte contre la sécheresse et rareté de l’eau) ainsi que sur le renforcement de la coordination au niveau des programmes de formation et d’enseignement, en vue de les adapter aux exigences du marché du travail.

Elle a, enfin, souligné « l’engagement du PNUD à soutenir la Tunisie et à l’accompagner dans la réalisation des projets de coopération communs ».

