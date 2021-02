Tunisie-Suisse: Nouveau programme de coopération 2021-2024

La réunion de la 10ème session du comité de pilotage conjoint tuniso-suisse a démarré, vendredi, à Tunis, selon le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui aux Investissements.

A l’ordre du jour de cette réunion, figurent l’évaluation de l’évolution de la coopération bilatérale, au cours des quatre dernières années et l’élaboration de l’orientation stratégique du nouveau programme de coopération, pour la période 2021-2024, ainsi que l’identification des principaux secteurs ciblés.Ce programme, qui sera lancé durant le mois d’avril, mobilisera un appui financier de l’ordre de 300 millions de dinars (MD), sur une période de quatre ans, outre une enveloppe de près de 75 MD, qui sera destinée au financement de projets régionaux. Il convient de noter que le nouveau programme de coopération 2021-2024 sera axé sur un nombre de domaines, tels que l’intégration sociale et l’appui à la transition démocratique, ainsi que le développement économique.La réunion s’est tenue l’issue d’un entretien entre le ministre de l’Economie, Ali Kooli et l’ambassadeur de Suisse en Tunisie, Etienne Thevoz notamment, sur des grandes lignes du programme de coopération pour la période à venir 2021-2024.Le programme de coopération 2017-2020 a bénéficier d’un soutien financier souisse de près de 200 MD, qui a été alloué pour l’appui des programmes de croissance inclusive, de soutien de la création d’emplois et de la transition démocratique et les droits de l’homme. Dans le même cadre, la Tunisie avait reçu un soutien exceptionnel, en 2020, de 35 MD, au profit des collectivités locales, dans le cadre du renforcement des capacités pour faire face aux répercussions de la pandémie Covid-19.

- Publicité-