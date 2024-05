Tunisie/Turquie:Plus de 300 entreprises prendront part au 1er forum d’affaires tuniso-turc

Plus de 300 responsables gouvernementaux, des hommes d’affaires tunisiens et turcs participeront au premier forum d’affaires et du partenariat tuniso-turc qui se tiendra, le 5 juin 2024 à Istanbul(Turquie), a indiqué le directeur de la coopération avec l’Europe au Ministère du commerce et du Développement des Exportations, Nabil Arfaoui.

Et de préciser que cette nouvelle édition est la première après la révision de l’accord de libre-échange entre la Tunisie et la Turquie entré en vigueur depuis l’année 2005.

Dans une interview réalisée au studio TV de l’agence TAP, le responsable a souligné que cet événement est organisé à l’initiative conjointe du Ministère du Commerce et du Développement des Exportations et du Ministère turc du Commerce et avec la participation des structures et des entreprises publiques intéressées par les dossiers de l’investissement et du tourisme.

L’objectif de ce forum est de promouvoir la coopération et d’inciter l’investissement et le tourisme, a fait savoir Arfaoui.

Environ 100 entreprises tunisiennes représentant tous les secteurs économiques ont enregistré leur participation et environ 200 sociétés turques seront présentes à ce conclave, a-t-il précisé.

Il a ajouté que le forum constitue une opportunité pour organiser des rencontres directes entre les opérateurs économiques tunisiens et turcs et pour examiner les opportunités de coopération dans de nombreux domaines.

Les structures tunisiennes œuvreront, à cette occasion, à présenter le climat d’affaires, que ce soit au niveau des investissements directs étrangers, des partenariats, ou à travers la promotion de la destination tunisienne en Turquie.

«Ce Forum vise à renforcer la complémentarité entre différents secteurs, tout en focalisant sur les moyens de renforcer la présence de la Tunisie sur le marché turc en vue de réduire les importations des produits turcs », a-t-il souligné.

Le responsable a, encore, expliqué que le Ministère du Commerce et du Développement des Exportations vise à ouvrir les perspectives pour les entreprises, les sociétés économiques tunisiennes pour imposer leurs présences sur le marché turc.