TuNur mandate Lion’s Head de lui  trouver des fonds pour son expansion

Le fournisseur tunisien d’énergie renouvelable TuNur a mandaté Lion’s Head Global Partners en tant que conseiller principal alors qu’il cherche à lever des fonds pour son expansion internationale, déclare le PDG Daniel Rich à The Africa Report.

La banque d’investissement basée à Londres « soutiendra nos plans de croissance dans le domaine des énergies renouvelables et du développement de l’hydrogène dans toute la région », déclare Rich à Tunis. L’Afrique du Nord est un « point de départ logique » pour l’expansion, que Rich souhaite démarrer en 2023.

Les objectifs de décarbonisation et la guerre entre la Russie et l’Ukraine ont obligé l’Europe à trouver de nouvelles sources d’énergie propres. Selon Rich, il n’y a pas de solution miracle pour que le continent devienne sûr et durable sur le plan énergétique. « Les exportations d’Afrique du Nord sous forme d’électricité ou de molécules vertes constitueront une part importante du mix énergétique. »