UGTT / UTICA: La centrale syndicale appelle à lancer les négociations sociales

Le secrétaire général adjoint chargé du secteur privé au sein de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), Ali Boughdiri, a mis en garde mercredi contre le manque de réaction de l’union de l’industrie du commerce et de l’artisanat (UTICA) à l’appel de la centrale syndicale de lancer les négociations sociales. Une telle position menace la stabilité sociale, a-t-il estimé.

La déclaration de Boughdiri intervient après la réunion tenue mercredi par le groupement du secteur privé à l’UGTT, au cours de laquelle les fédérations syndicales ont été chargées de contacter les chambres relevant de l’UTICA les appelant à lancer les négociations avant la fin du mois de juillet. La centrale syndicale défendra les intérêts des employés par tous les moyens disponibles pour revendiquer le respect du dialogue social et imposer le respect des négociations sociales. L’UGTT s’attache à l’appel à l’augmentation des salaires dans les secteurs qui ont réalisé des bénéfices et dont les activités n’étaient pas impactées par la pandémie dont les industries pharmaceutiques, les sociétés de nettoyage, celles des industries alimentaires et autres.