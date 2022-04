Ukraine: Aucune trêve en vue avec la 2ème phase de l’invasion russe

Les appels à la trêve en Ukraine à l’occasion du week-end pascal en terre orthodoxe semblent rester lettre morte, notamment à Marioupol, en raison d’un persistant dialogue de sourds entre Kiev et Moscou.

La guerre entrera dimanche dans son troisième mois, mais la « deuxième phase de l’opération spéciale » lancée par Moscou vient de commencer, cette semaine. « L’un des objectifs de l’armée russe est d’établir un contrôle total sur le Donbass et le sud de l’Ukraine », a assené vendredi un haut responsable militaire russe.

Les troupes russes, qui se sont retirées fin mars de la région de Kiev et du nord et l’Ukraine, occupent déjà une grande partie de l’est et du sud du pays. Il s’agit désormais d' »assurer un couloir terrestre » vers la Crimée et un autre menant à la Transdniestrie, région moldave prorusse où se trouve une garnison russe, a détaillé le général Roustam Minnekaïev, commandant adjoint des forces du District militaire du Centre de la Russie.

Pour la première fois, la Russie a reconnu des pertes sur son croiseur Moskva, navire-amiral de la flotte de la mer Noire qui a coulé le 14 avril. Un marin est mort et 27 sont portés disparus, selon le ministère russe de la Défense.

Le naufrage du Moskva est largement considéré comme une humiliation pour la Russie, et même des commentateurs pro-Kremlin ont réclamé des explications. Moscou affirme que le navire a sombré à cause de l’explosion de munitions à bord et de mauvaises conditions météo ayant contrecarré les opérations de remorquage. Mais l’Ukraine dit avoir coulé le bâtiment avec des missiles.

Les autorités ukrainiennes, qui ont obtenu ces derniers jours une aide en armements plus substantielle des Occidentaux, continuent d’assurer qu’elles peuvent repousser l’armée russe hors de leur sol. Mais elles réclament aussi une trêve pascale.

Celle-ci a été « rejetée » par Moscou, avait affirmé jeudi Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a ensuite accusé, vendredi soir, la Russie d’avoir « apporté la mort en Ukraine », tout en ajoutant: « La mort n’a aucune chance de gagner sur la vie, tout chrétien le sait ».

Une « pause humanitaire est nécessaire pour l’évacuation en toute sécurité de milliers de civils qui souhaitent quitter les zones dangereuses des hostilités en cours et possibles, en particulier de Marioupol, qui souffre depuis longtemps », avec sans doute des milliers de morts, a aussi indiqué le ministère ukrainien des Affaires étrangères vendredi soir sur son site.