Ukraine: Kiev annonce la reprise des évacuations de Marioupol

« Marioupol: l’évacuation se poursuit », a annoncé la présidence ukrainienne mardi dans son rapport matinal fondé sur les informations fournies par les administrations régionales.

Le conseil municipal de ce port industriel du sud du Donbass, quasiment conquis par les Russes, avait annoncé lundi soir un accord pour une évacuation avec le soutien de l’ONU et de la Croix-Rouge.

Le week-end, pour la première fois en deux mois de siège et de bombardements, une centaine de civils terrés dans les caves de l’immense aciérie Azovstal, dernière poche de résistance de la ville.

Mais lundi, à Zaporijjia, à 200 km au nord-ouest, un parking transformé en point d’accueil pour les réfugiés n’a vu arriver aucun convoi de Marioupol.

Dans la soirée, le régiment Azov, qui participe à la défense de l’aciérie, a expliqué « qu’après l’évacuation partielle des civils du territoire d’Azovstal, l’ennemi continue de tirer sur le territoire de l’usine, y compris des bâtiments où se cachent des civils ».

Selon la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk, « des centaines de civils » restent « bloqués à Azovstal ».

Après avoir vécu pendant des semaines dans des abris souterrains ou cloîtrés chez eux, les habitants de la ville sont ressortis pour découvrir leur ville, autrefois vibrionnante, en ruines, a constaté l’AFP lors d’un déplacement organisé par l’armée russe.

Dans le reste du pays, « l’ennemi a continué de tirer sur la ville de Kharkiv et des localités voisines », a indiqué l’état-major de l’armée ukrainienne dans sa note matinale au sujet de la deuxième ville du pays.

Plus au sud, près d’Izioum, les Russes ont bombardé « intensément » les positions ukrainiennes et dans le Donbass ils tentent « de prendre le plein contrôle des localités de Popasna et Roubijné et d’avancer vers Lyman et Sloviansk ».