Ukraine : « Une attaque massive » russe rapportée par Kiev

La guerre en Ukraine a pris un nouveau tournant, dimanche 17 novembre. Au lendemain des déclarations de Volodymyr Zelensky sur une volonté d’une fin de la guerre pour 2025, la Russie a lancé une “attaque massive” sur de nombreuses villes ukrainiennes, d’après France info. Dans la matinée, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a dénoncé les agissements de Moscou sur X (anciennement Twitter). De son côté, le président ukrainien a confirmé sur le réseau social Telegram qu’ « environ 120 missiles et 90 drones » ont été envoyés en Ukraine, dont 140 auraient été « détruits ».

En réaction à l’offensive russe, l’armée polonaise a fait décoller des avions de chasse, précise BFMTV. Une mesure d’urgence visant “à assurer la sécurité dans les secteurs jouxtant les zones menacées”, a déclaré le commandement central polonais sur X. Pour l’heure, le bilan humain provisoire fait état de quatre morts et huit blessés.

Parmi les régions touchées par cette attaque, celles de Lviv, à l’ouest de l’Ukraine, et Zhytomyr (130 km de Kiev), ont subi des dégâts considérables. Les images du Service d’État d’urgence ukrainien témoignent de l’ampleur des frappes aériennes. La source explique qu’à Lviv, “la chute de fragments de missiles ennemis a endommagé des garages et y a mis le feu”. Dans la capitale, Kiev, des explosions ont été entendues tout au long de la nuit, précise BFMTV.

En plus de cibler des villes, la Russie a attaqué le réseau énergétique ukrainien, a annoncé l’opérateur énergétique national DTEK, selon France info. Ainsi, des « coupures d’électricité d’urgence » ont été recensées “à Kiev, dans la région de Kiev, dans la région de Donetsk, dans la région de Dnipropetrovsk », a précisé DTEK sur Telegram.

