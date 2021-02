Un accord Tunisie-SIIFC de 1,5milliard $ en soutien aux entreprises publiques

La Société internationale islamique pour le financement du commerce (SIIFC), membre du groupe de la Banque islamique de développement (BID), a signé un accord-cadre avec le gouvernement tunisien, représenté par le ministère de l’Economie, des finances et de l’appui à l’investissement, afin d’accroître les flux commerciaux et de renforcer les capacités commerciales du pays. L’accord de 1,5 milliard de dollars US vise à soutenir les entreprises publiques tunisiennes pour financer l’importation de produits de base essentiels tels que l’énergie et les produits industriels, entre autres, ainsi qu’à accéder aux programmes de développement commercial pour stimuler les exportations et promouvoir le commerce interrégional avec d’autres pays arabes et africains.

Aux termes de cet accord, la SIIFC contribuera à mobiliser les ressources financières des banques et institutions financières internationales et régionales. En outre, l’accord permettra de renforcer la coopération entre les deux parties dans les domaines du développement du commerce. Les entreprises publiques tunisiennes auront accès aux solutions commerciales intégrées de la SIIFC et bénéficieront de plateformes commerciales régionales telles que l’Initiative d’aide au commerce pour les États arabes (AfTIAS) et les programmes de ponts commerciaux arabo-africains (AATB), qui promeuvent les flux de commerce et d’investissement entre les pays arabes et africains en renforçant la compétitivité des entreprises, en réduisant les coûts commerciaux et en améliorant les capacités technologiques. Ces entreprises bénéficieront également des produits de confirmation LC/émission ICR de la SIIFC pour sécuriser les transactions liées à l’exportation.

En outre, un accord de subvention a été signé pour un montant total de 15 000 dollars US, afin de couvrir le coût des abonnements à des plateformes virtuelles d’éducation et de formation qui offrent un enseignement et une formation de certification au profit du Centre national pour les technologies dans l’éducation dans le cadre de son programme d’enseignement à distance en lien avec la pandémie COVID-19.

Accompagner la reprise après-Covid

Réitérant l’engagement de la SIIFC à soutenir ses pays membres, son directeur général, a déclaré que « le soutien financier et commercial qu’elle apporte actuellement au développement de la Tunisie s’inscrit dans le cadre de nos efforts pour diversifier l’économie locale et stimuler la reprise après l’impact de COVID-19 ». « Il est essentiel que les entreprises tunisiennes d’import-export continuent à commercer avec leurs homologues arabes et africaines. L’accord facilitera l’accès aux solutions commerciales intégrées de la CIFC et aux principales plateformes commerciales telles que l’AfTIAS et l’AATB, qui ciblent les secteurs à valeur ajoutée, favorisent une main-d’œuvre qualifiée et stimulent le transfert de connaissances et de technologies entre les entreprises commerciales locales », a-t-il ajouté.

Il convient de mentionner que la SIIFC a fourni environ 1,5 milliard de dollars US au cours des trois dernières années dans le cadre du dernier accord-cadre signé en 2018 pour stimuler et diversifier l’économie tunisienne dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie, de l’industrie et des produits pharmaceutiques. Les bénéficiaires des financements de la SiIFC à ce jour comprennent la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) , le Groupe Chimique Tunisien, la Société Tunisienne des Industries de Raffinage (STIR), et El Fouladh, l’entreprise sidérurgique tunisienne.

